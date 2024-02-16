الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل "فراولة".. كيف نجح مؤلف المسلسل فى السيطرة على الموسم الشتوى "زينهم صوت وصورة"

محمد سليمان عبدالمالك
محمد سليمان عبدالمالك

واحدًا من المسلسلات الكوميدية التي ينتظرها عشاق الدراما الرمضان في شهر رمضان القادم ٢٠٢٤ مسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللي كريم، والتي خرجت من عباءة المسلسلات التراجيدية لتعيد تجربة المسلسلات الكوميدية بعد أن سبقت وأن خاضتها في مسلسل ١٠٠ وش محققة نجاح منقطع النظير.

 

ومسلسل فراولة من تأليف الكاتب الشاب محمد سليمان عبدالمالك، والذي كان قد استطاع أن يسيطر على الموسم الشتوي بمسلسلات حققت نسب عالية من المشاهدة ونالت استحسان الجماهير.

 

وهما مسلسل “زينهم” بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبوضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين مثل عماد رشاد، ومحمد أبوداود، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج أروما ستوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - تامر مرتضي.

 

و مسلسل زينهم هو مسلسل كوميدي مشوق وعائلي، وقد استلهمت قصته من كتاب شكرًا لأصدقائي الموتى، وقد استطاع أن يجمع اعدادًا من الجماهير حوله محققًا نسب مشاهدة مرتفعة.

 

الأمر نفسه تحقق مع الكاتب محمد سليمان عبد المالك أيضًا وهو مسلسل "صوت وصورة"، والذي نال إشادة واسعة من قبل الجمهور وحقق نسب مشاهدة ملحوظًا.

 

ومسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي وهو من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد عبدالتواب.

 

أما مسلسل فراولة المرتقب عرضه في رمضان ٢٠٢٤  يدور في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هي وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير.

 

ويشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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