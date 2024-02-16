إطلاق برنامج الشيف المصرى الصغير ضمن فعاليات مبادرة "طبلية مصر"

قالت داليا فخر، مدير التطوير الثقافي بإحدى الشركات المشاركة فى مبادرة طبلية مصر المقامة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية لإحياء الأكلات الشعبية المصرية وتسليط الضوء على المطخ المصرى، إنه سيتم إطلاق بنامج الشيف المصرى الصغير ضمن فعاليات المبادرة لتعريف النشء الصغير، بالأكلات المصرية والتراث المصري والمأكولات وسيقوم فريق من المتحف برواية الحكايات عن المأكولات.

وأضافت فخر، فى تصريحات لـ"الدستور"، على هامش افتتاح الموسم الثاني من مبادرة “طبلية مصر”، إن كافة المشاركين بالمبادرة حريون على تنمية وعى الأطفال وإشراكهم فى المبادرة نظرا لأن أغلب اطفالنا أصبحوا مدمنى الأكل والوجبات السريعة ورافضى ما تربينا عليه من أكلات مصريه خالصة وبمرور السنين سيختفى هذا التراث المصري الأصيل الذى توراثته الأجيال.

وأوضحت فخر أن برنامج الشيف المصرى الصغير، يضم 5 ورش تفاعلية سيشارك فيها الأطفال بداية من شهر فبراير الجاري حتى شهر أغسطس، فكل 3 أسابيع ستقام ورشة تضم نحو 20 طفلا وتقام أول ورشة يوم السبت المقبل وسيقوم الأطفال خلال الورشة بالتنفيذ بأنفسهم حتى يعتادوا على الأمر ويقربهم إليه.

كما سيتم تعليم الأطفال كيفية اختيار نظامهم الغذائي بشكل صحي، ومكونات هذا الغذاء، لافتا إلى أن المبادرة تضم عددا كبيرا من المتخصصين فى كافة المجالات المتعلقة بالغذاء والتغطية من كافة الجوانب الممكنة.

وتستهدف مبادرة طبلية مصر زيادة الوعى والاهتمام بمفاهيم المبادرة ونشرها بين الناس بمختلف الوسائل، وتوثيق الأكلات المصرية، وذلك من خلال مجموعة ندوات وورش توعوية وثقافية سيلقيها لفيف من علماء وأساتذه أكاديميين في جميع التخصصات التي تخدم أهداف المبادرة.

يشار إلى أن سياحة المأكولات من أشهر الأنماط السياحية على مستوى العالم وتجذب أعدادا كبيرة من السائحين.