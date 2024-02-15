الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بينهم قيادى كبير.. الاحتلال يعلن مقتل 3 عناصر تابعة لـ"حزب الله" بغارة جوية

اسرائيل وحزب الله
اسرائيل وحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قضى على قائد كبير وعنصرين ينتمون إلى قوات الرضوان التابعة لحزب الله في غارة جوية نفذت مساء الأربعاء في الأراضي اللبنانية.

وأسفرت الغارة الجوية، التي نفذت على منشأة عسكرية لحزب الله في النبطية، عن مقتل الأفراد الثلاثة، بحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أن علي محمد الدبس، الذي وصفوه بأنه قائد كبير في حزب الله، ونائبه إبراهيم عيسى وثالث لم يذكر اسمه، قتلوا في الغارة الجوية.

وتابع: “كان الدبس من بين الذين أداروا الهجوم عند مفترق مجدو في إسرائيل في مارس 2023.. لقد قاد وخطط ونفذ نشاطًا ضد إسرائيل، خاصة خلال هذه الحرب”.

غزة حزب الله الرضوان غارة جوية جيش الاحتلال

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