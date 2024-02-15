الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تكره المال وتتعرض للخيانة.. كواليس شخصية "روجينا" في "سر إلهي"

سر إلهي
سر إلهي

يكثف أبطال وصنّاع مسسلسل “سر إلهي” بطولة الفنانة روجينا، تصوير مشاهدهم في العمل الفني، والمقرر مُشاركته في سباق دراما رمضان 2024.

ويبحث الجمهور وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عن قصة العمل وأبطال “سر إلهي”، والتي يرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية.

قبل "سر إلهي".. رحلة روجينا مع البطولة المُطلقة في دراما رمضان

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مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال سر إلهي لـ"روجينا"

مسلسل سر إلهي

وتقدم الفنانة روجينا شخصية نصر بمسلسل سر إلهي 2024، وهي شخصية غير محبة للمال ومتزوجة تتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، موضحة أن كثرة الأموال تجعل الإنسان أنانيًا ومتكبرًا ونمرودًا.

أحداث مسلسل "سر إلهي" 

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي"، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل "سر إلهي"  بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف" ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

"سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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