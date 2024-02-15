خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزّار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أهمية معارض "أهلًا رمضان" وكذا مبادرة "كلنا واحد" في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" الذي يأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسى؛ بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.

وأوضح الحمصاني أن المعرض- المُقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر- سيتم تنظيمه تحت رعاية رئيس الوزراء من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024.

أضاف أن معرض "أهلًا رمضان"سيضم كبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، فيما ستُخصص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، بجانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و"أمان" بوزارة الداخلية.

أشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح بين 15 و30% كآلية لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

وأضاف د.علاء عز يتزامن ذلك مع افتتاحات لمعارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات؛ حيث ستقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل إلى نحو 100 معرض على مستوى الجمهورية، إضافة الى مئات من المنافذ المُتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستُصدر صكوكًا مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان، تُوزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن وذلك الى الأُسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مُخفَّضة، وهى مُتاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.

في غضون ذلك، أشار ممثلو وزارة الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، إلى مبادرة "كلنا واحد" التي تتبناها وزارة الداخلية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، موضحين أن المرحلة الجديدة من المبادرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

أضافوا أنه يوجد تعاون كبير من التجار، حيث تضم المبادرة أكثر من 3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية، وتتراوح نسب الخصم بين 20% و30%.

كما استعرضوا جهود وزارة الداخلية لضبط أي محاولات لحجب السلع ومنع الاستغلال من قِبل عدد من التجار، أو رفع أسعار بعض السلع المدعومة.