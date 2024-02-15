دراما رمضان 2024|جومانة مراد في بوستر منفرد لـ"عتبات البهجة"

تصدرت الفنانة جومانة مراد بوستر منفرد لمسلسل “عتبات البهجة” المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، والمسلسلات مكوّن من 15 حلقة فقط.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

يحيى الفخراني

جومانا مراد

صلاح عبدالله

عنبة

خالد شباط

صفاء الطوخي

سماء إبراهيم

هشام إسماعيل

وفاء صادق

حازم إيهاب

يوسف عثمان

ليلى عزالعرب

علاء مرسي

معالجة درامية مدحت العدل

إخراج مجدي أبوعميرة

إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

"الفخراني" بدوره "يوتيوبر" شهير يشجع جمهوره على اللايك والشير": "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

ومع تزايد البحث عن دور يحيى الفخراني كـ"يوتيوبر"، نقدم في السطور التالية، نجومًا قدموا أدوار "يوتيوبر" في أعمالهم، ونالوا إعجاب الجمهور.