الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشيخ خالد الجندى يدعو للتبرع لدعم غزة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

دعا الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، للتبرع لدعم غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشعواء عليها وقتل الأطفال والنساء والأبرياء.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي: "لدينا جمعيات ومؤسسات جميعها تشرف عليا الدولة، جمعية الأورمان، بنك الطعام، جمعية حياة كريمة، وغيرها من الجمعيات التي تضمن فيها عدم ضياع مالك وما تريد إرساله". 

وتابع: "عايز أفكركم بختمة قرآن بنية نصرة أهلنا في فلسطين، ونسميها ختمة غزة، لتفريج الهم عن أهلهنا في غزة، وإن شاء الله تفرج عليهم وكل اللي جاي خير".

وشهدت مدينة رفح، على مدار اليومين الماضيين، عددًا من الغارات الإسرائيلية، الأمر الذي يسهم في تفاقم الأزمة لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازح من مناطق بشمال قطاع غزة.

خالد الجندي لعلهم يفقهون غزة التبرع لغزة الحرب الإسرائيلية

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