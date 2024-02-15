الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: مصر ثابتة على موقفها وترفض دور التابع

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن مصر منذ عام 2013 لم تتراجع عن أي شيء فعلته ولن تغير أي شيء فعلته.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم اف ام": "معنى ذلك أن الآخرين هم الذين غيروا مواقفهم وراجعوا أنفسهم فيما يتعلق بمصر" مؤكدًا أن مصر ثابتة على موقفها دائمًا.

وتابع: "مصر واجهت جماعة متطرفة الهوية وتم إخراجها من الحكم لأنه لا يليق بمصر أن تكون مثل هذه الجماعة أو أحد منها على رأس الدولة المصرية، كما أقامت مصر علاقات دولية بشكل متوازن مع الشرق والغرب، وتم تنويع مصادر السلاح ولم تخضع لضغط قوى كثيرة كانت تريد أن تجعل مصر تابعة والشعب المصري تحمل تضييقًا اقتصاديًا بسبب ذلك".

محمد الباز مصر الدولة المصرية مش حسبة برمة الدستور

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