إنجاز جديد.. "أبو سديرة" يتوج ببرونزية بطولة الفجيرة للتايكوندو

حقق اللاعب المصري محمد شاكر أبو سديرة، إنجازًا جديدًا له في بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو، حيث حصد المركز الثالث، والذي مكنه من الحصول على الميدالية البرونزية في فئة وزن 80 كيلوجرامًا.

حظي أبو سديّرة بتكريم خاص من قبل الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، تقديرًا لإنجازاته الرياضية المميزة.

ميدالية برونزية في بطولة السعودية:

قبل مشاركته في بطولة الفجيرة، نال "أبو سديرة" ميدالية فضية في بطولة الهايائات التابعة للحرس الوطني السعودي في بطولة المنطقة الوسطى.

مشاركة قياسية للمصريين في بطولة الفجيرة:

وحصدت بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو، والتي أقيمت من 4 إلى 7 فبراير 2023، بمشاركة قياسية من 2.313 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، مع مشاركة قوية من اللاعبين المصريين.

“أبو سديّرة” لـ “الدستور”: سعيد بتحقيق هذا الإنجاز

وقال اللاعب محمد شاكر: "أشعر بسعادة غامرة لحصولي على الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو، خاصة وأن هذه البطولة تعتبر من أهم البطولات على مستوى العالم، لقد بذلتُ قصارى جهدي خلال التدريبات والاستعدادات للبطولة، وأنا سعيدٌ جدًا بتحقيق هذا الإنجاز".

أضاف في تصريحات لـ"الدستور": "أودّ أن أشكر جميع القائمين على تنظيم بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو على جهودهم المبذولة في توفير أفضل الظروف للاعبين، فقد كانت الاستعدادات رائعة، ونظام التحكيم التقني الجديد سيمنح اللاعبين تجربة مميزة ويساعدهم على الاستعداد بشكل أفضل للأوليمبياد".

أشار إلى أنه تضمنت البطولة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ما جعلها تجربة مميزة وفريدة من نوعها، لقد استفدتُ كثيرًا من الاحتكاك بهؤلاء اللاعبين واكتساب الخبرات منهم.

وتعدّ هذه النسخة من البطولة حدثًا تاريخيًا، حيث يمنح الاتحاد الدولي للتايكوندو جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تقديرًا لدوره في دعم اللاجئين على مستوى العالم.