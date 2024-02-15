الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إنجاز جديد.. "أبو سديرة" يتوج ببرونزية بطولة الفجيرة للتايكوندو

اللاعب المصري محمد
اللاعب المصري محمد شاكر أبو سديرة

حقق اللاعب المصري محمد شاكر أبو سديرة، إنجازًا جديدًا له في بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو، حيث حصد المركز الثالث، والذي مكنه من الحصول على الميدالية البرونزية في فئة وزن 80 كيلوجرامًا.

حظي أبو سديّرة بتكريم خاص من قبل الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، تقديرًا لإنجازاته الرياضية المميزة.

ميدالية برونزية في بطولة السعودية:

قبل مشاركته في بطولة الفجيرة، نال "أبو سديرة" ميدالية فضية في بطولة الهايائات التابعة للحرس الوطني السعودي في بطولة المنطقة الوسطى.

مشاركة قياسية للمصريين في بطولة الفجيرة:

وحصدت بطولة  الفجيرة الدولية للتايكوندو، والتي أقيمت من 4 إلى 7 فبراير 2023، بمشاركة قياسية من 2.313 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، مع مشاركة قوية من اللاعبين المصريين.

“أبو سديّرة” لـ “الدستور”: سعيد بتحقيق هذا الإنجاز

وقال اللاعب محمد شاكر: "أشعر بسعادة غامرة لحصولي على الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو، خاصة وأن هذه البطولة تعتبر من أهم البطولات على مستوى العالم، لقد بذلتُ قصارى جهدي خلال التدريبات والاستعدادات للبطولة، وأنا سعيدٌ جدًا بتحقيق هذا الإنجاز".

أضاف في تصريحات لـ"الدستور": "أودّ أن أشكر جميع القائمين على تنظيم بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو على جهودهم المبذولة في توفير أفضل الظروف للاعبين، فقد كانت الاستعدادات رائعة، ونظام التحكيم التقني الجديد سيمنح اللاعبين تجربة مميزة ويساعدهم على الاستعداد بشكل أفضل للأوليمبياد".

أشار إلى أنه تضمنت البطولة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ما جعلها تجربة مميزة وفريدة من نوعها، لقد استفدتُ كثيرًا من الاحتكاك بهؤلاء اللاعبين واكتساب الخبرات منهم.

وتعدّ هذه النسخة من البطولة حدثًا تاريخيًا، حيث يمنح الاتحاد الدولي للتايكوندو جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تقديرًا لدوره في دعم اللاجئين على مستوى العالم.

محمد شاكر محمد شاكر أبو سدي رة بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو الميدالية البرونزية أبو سدي رة

مواد متعلقة

حريصون على التواصل مع المصريين بالخارج وأبناؤنا في مناطق التوترات والنزاعات لهم أولوية

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال