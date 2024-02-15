يتصدر السؤال عن الاستعلام عن فاتورة غاز شهر فبراير محركات البحث في مصر، إذ يتساءل المستفيدون من الغاز المنزلي في مختلف المحافظات عن قيمة استهلاك الغاز المنزلي وكيفية سداد الفاتورة وآخر موعد للسداد والمهلة المحددة قبل توقيع غرامة عليهم.

الغاز المنزلي|رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2024

أعلنت شركة بتروتريد للغاز عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لقراءة عدادات الغاز خلال شهر فبراير 2024، ابتداءً من الأول من فبراير وحتى السابع والعشرين منه. وتوفر الشركة خدمة الاستعلام عن الفاتورة وسدادها على مدار الشهر. يأتي هذا في إطار تطبيق برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تسعى الشركة جاهدة لراحة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2024 "شركة بتروريد"

يمكن لعملاء شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز الخاصة بهم لشهر فبراير 2024 إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع شركة الغاز "بتروتريد".

2. النقر على خيار "الاستعلام عن فاتورة الغاز".

3. إدخال رقم المشترك الخاص بهم، والذي يتضمن رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، ورقم العداد بشكل صحيح.

4. النقر على "استعراض الفواتير" لعرض قيمة الفاتورة.

رابط تسجيل قراءة الغاز فبراير 2024 "شركة بتروتريد"

"يمكن لعملاء شركة بتروتريد للغاز تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم لشهر فبراير 2024 من خلال الرابط التالي: (من هنا).

طرق دفع فاتورة الغاز شهر فبراير 2024

يمكن لشركة بتروتريد للغاز السماح للعملاء بدفع فواتير الغاز لشهر فبراير 2024 بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك الطرق التقليدية مثل الدفع عن طريق المحصلين الرسميين، وأيضًا عن طريق 14 طريقة دفع إلكترونية أخرى. ومن بين هذه الطرق: