الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الغاز المنزلي|رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2024

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

يتصدر السؤال عن الاستعلام عن فاتورة غاز شهر فبراير محركات البحث في مصر، إذ يتساءل المستفيدون من الغاز المنزلي في مختلف المحافظات عن قيمة استهلاك الغاز المنزلي وكيفية سداد الفاتورة وآخر موعد للسداد والمهلة المحددة قبل توقيع غرامة عليهم. 

الغاز المنزلي|رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2024 

أعلنت شركة بتروتريد للغاز عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لقراءة عدادات الغاز خلال شهر فبراير 2024، ابتداءً من الأول من فبراير وحتى السابع والعشرين منه. وتوفر الشركة خدمة الاستعلام عن الفاتورة وسدادها على مدار الشهر. يأتي هذا في إطار تطبيق برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تسعى الشركة جاهدة لراحة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز فبراير 2024 "شركة بتروريد"

يمكن لعملاء شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز الخاصة بهم لشهر فبراير 2024 إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع شركة الغاز "بتروتريد".

2. النقر على خيار "الاستعلام عن فاتورة الغاز".

3. إدخال رقم المشترك الخاص بهم، والذي يتضمن رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، ورقم العداد بشكل صحيح.

4. النقر على "استعراض الفواتير" لعرض قيمة الفاتورة.

رابط تسجيل قراءة الغاز فبراير 2024 "شركة بتروتريد" 

"يمكن لعملاء شركة  بتروتريد للغاز تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم لشهر فبراير 2024 من خلال الرابط التالي: (من هنا).

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2024 والخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 وتسجيل قراءة العداد

طرق دفع فاتورة الغاز شهر فبراير 2024 

يمكن لشركة بتروتريد للغاز السماح للعملاء بدفع فواتير الغاز لشهر فبراير 2024 بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك الطرق التقليدية مثل الدفع عن طريق المحصلين الرسميين، وأيضًا عن طريق 14 طريقة دفع إلكترونية أخرى. ومن بين هذه الطرق:

  • زيارة أي فرع من الفروع المعتمدة والتي تتيح للمواطنين دفع فواتير الغاز وقراءة العدادات على مدار الساعة.
  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من هـــــــنا.
  • إبلاغ محصل الشركة بقراءة العداد لتسجيلها فورًا على ماكينة الـ POS.
  • استخدام تطبيق موبايل جوميا.
  • استخدام المحافظ الإلكترونية.
  • استخدام ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك الأهلي المتحد وبنك بلوم.
  • زيارة مكاتب مراكز عملاء بتروتريد الخارجية.
  • استخدام تطبيق موبايل ماي فوري.
  • الاتصال برقم التليفون الأرضي المخصص لكل فرع.
  • استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الأرقام 5727 أو 09000727.
  • الاتصال على الرقم المختصر 17169.
  • زيارة مكاتب البريد المصري.
  • زيارة أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل قراءة العداد ودفع قيمة الفاتورة.
  • استخدام أي منفذ من منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المتواجدة في جميع أنحاء البلاد.
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 وتسجيل قراءة العداد

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