مخدرات وخمور وشذوذ.. "سهرات مزاج" تنتهي بجرائم قتل بشعة

دائمًا ما تنتهي سهرات المزاج التي تحتوي على مواد مخدرة وجنس وشذوذ وغيرها من المحرمات والأمور غير الأخلاقية، بمصائب قد تصل إلى جرائم القتل.. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز سهرات المزاج التي انتهت بجرائم قتل.

سهرة مزاج تنتهي بجريمة قتل بأكتوبر

شهد كومبوند شهير بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابًا، وتبين قيام صديقه بتسديد طعنة قاتلة له خلال قضائهما "سهرة مزاج".

وأضافت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليه صديقان اعتادا السهر سويًا وتناول الخمور، ويوم الجريمة أصابتهما حالة سكر شديدة وانتابتهما حالة هياج، تشاجرا على إثرها، وأحضر المتهم سكين مطبخ وغرسها في بطن صديقه، وعندما أدرك جريمته وشاهده جثة هامدة غارقًا في دمائه، فر هاربًا.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتهم مستأجر الشقة مسرح الجريمة واعتاد استضافة صديقه لقضاء سهرات من ذلك النوع، وفر هاربًا لدى بعض أصدقائه، حتى نجحت مباحث الجيزة في تحديد مكان اختفائه وألقي القبض عليه.



سهرة مزاج تنهي حياه طالب بالشرقية

وفي الشرقية، لقي طالب مصرعه على أيدي عاطل بعد سهرة مزاج بينهما، حيث تلقى قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من المستشفى العام باستقبال طالب مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال والد المجني عليه اتهم عاطل مقيم بدائرة القسم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك بسبب المزاح.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها



وفي الشهر الماضي شهدت مدينة قليوب واقعة بشعة ابتدت قصتها عندما اصطحب عامل صديقه النجار إلى منزله ليشاركه في قعدة مزاج وتعاطي المواد المخدرة إلا أن الصديق قرر الاستفادة من صديقه بطريقة أخرى فاغتصب طفلته الصغيرة حتى الموت.



وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه اعتاد التردد على منزل صديقه لمشاركته في تعاطي المخدرات، حيث كانا يتسليان بجلسات الكيف والمزاج، وأنه كان يشاهد ابنة صديقه الصغيرة البالغة من العمر 9 سنوات ففكر فيها مرارًا للتمتع بجسدها الذي كان يكبر عمرها.

وفي إحدى الجلسات قرر الصديق الذئب تنفيذ مخططه باغتصاب الطفلة الصغيرة فخرج من منزل صديقه عقب الانتهاء من تعاطي الحشيش وعاد بعد فترة قليلة مدعيًا نسيانه لمتعلقاته، فاستقبله والد الطفلة وكان الصديق أحضر "علبة عصير" حقنها بمادة مخدرة "منوم" وأعطاها لصديقه وانتظر معه حتى انتهى من تناولها وما أن شاهد صديقه وقد خلد للنوم بالفعل تسلل لغرفة الصغيرة وبدأ يتحسس جسدها، وعندما شعرت به استيقظت من نومها وحاولت الصراخ فأسرع بوضع يده على فمها وكمم فمها واغتصب جسدها بدون رحمة حتى فارقت الطفلة الحياة بين يديه فترك جسدها عاريًا وفر هاربًا

ليله مزاج وراء مصرع مسن شنقًا على يد فتاة أثناء ممارسة الرزيلة بالمرج



وفي المرج، لقي مسن مصرعه شنقًا على يد فتاة أثناء ممارستهما الرذيلة معه داخل شقة بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقًا داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن عمره 78 سنة، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش.



وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع الجزء السفلى من ملابسه انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار ولقت أجهزة الأمن القبض عليها.



سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة



وشهدت منطقة النهضة بآواخر الشهر الماضي جريمة قتل بشعة، حيث عثر على مسن قتيلاً وبه آثار حروق بجسده بمنطقة النهضة، وبعمل التحريات تبين أن سهرة شذوذ ومخدرات وراء ارتكاب جريمة القتل.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، أقر فيها بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعد خلاف نشب بينهم لرفضه دفع مبلغ 170 جنيهًا ثمن المواد المخدرة التي اشتراها ليتعاطوها سويًا.



وأقر بوجود علاقة شذوذ بينه والمجني عليه منذ خمس سنوات، موضحًا أن المجني عليه هو من طلب منه ممارسته للشذوذ معه بمقابل مادي، ومنذ فترة بدأ يرفض دفع له المبلغ المالي مقابل ممارسة الشذوذ.



وأوضح المتهم أنه هشم رأس المجني عليه بمطرقة وخنقه بإيشارب بعد رفضه دفع ثمن المخدرات له، مؤكدًا أنه لم يقم بحرق الجثة وإن الحرق الذي بها نتيجة الفحم الذي كان على البوتجاز.

العقوبة

قال إيهاب محروس المحامي المختص بالقضايا الجنائية، إن المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من ارتكب جناية القتل العمد، يقضي عليه بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى جناية أخرى والجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا تقبل التجزئة وذلك وفقا للمادة (المادة 32/2 من قانون العقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام.

وكذلك يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى مثل أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.