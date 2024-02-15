الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر فرصة.. اليوم انتهاء فترة صرف ملفات وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

تنتهي اليوم، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث، والتي بدأت يوم السبت الماضي 10 فبراير.

وانتهت الخميس الماضي الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور والتي بدأت من السبت 3 فبراير وانتهت الخميس 8 فبراير.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة:

وللتقديم في الوظائف يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.

- ألا يزيد المتقدم عن 30 عامًا وفقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

- يتم تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

سبق أن حددت النيابة العامة 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاونى النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الإناث والتى تبدأ من يوم 28 فبراير الجاري، وتستمر حتى 7 مارس المقبل، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

تعطيل الدراسة اليوم فى 4 محافظات.. وهذا موقف القاهرة والجيزة

الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سعد الحريري ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب في عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"