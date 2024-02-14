الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تضامن النواب": قانون كبار السن الجديد يتضمن "الاحتياجات المنقوصة"

أحمد فتحي
أحمد فتحي

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون كبار السن الجديد يتضمن جميع الاحتياجات التي كانت تنقص كبار السن في مصر.

قانون رعاية كبار السن 

وأكد فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية DMC، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرصت على مقابلة كبار السن في مختلف القطاعات، وكانت الرعاية الصحية لكبار السن من أولى الطلبات التي تحدثت عنها هذه الفئة.

وأضاف أن الحكومة المصرية أصبحت ملتزمة بأن يكون مكانا مخصصا لكبار السن في كافة المؤسسات الحكومية، حتى يحصل كبار السن على الخدمات بشكل سريع بعيدًا عن روتين المؤسسات.

ضمانة شهرية لكبار السن 

وأشار إلى أن القانون يمنح كبار السن ضمانة شهرية من خلال مؤسستي تكافل وكرامة لكبار السن الذين لا يحصلون على معاشات شهرية.

أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بالبرلمان دي ام سي مساء دى ام سى قانون رعاية كبار السن

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