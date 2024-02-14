الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جنوب إفريقيا: قلقون بشأن السماح لـ"إسرائيل" تجاهل حماية المدنيين

ناليدي باندور
ناليدي باندور

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لم تردعها قرارات محكمة العدل والدليل مواصلة حربها في رفح.

وأضافت باندور في تصريحات صحفية: "قرار وقف القتال في غزة في يد الدول التي تمد إسرائيل بالمال والسلاح"، معربة عن قلق جنوب إفريقيا بسبب السماح لإسرائيل بتجاهل حكم محكمة العدل وعدم حماية المدنيين.

تابعت: "تصرفات الحكومة الإسرائيلية تثبت ما قدمناه إلى محكمة العدل بشأن الإبادة"، معربة عن إدانة استهداف الصحفيين عامة وصحفيي الجزيرة خاصة وهذا عمل إجرامي.

وأمس تقدمت حكومة جنوب إفريقيا "بطلب عاجل" إلى محكمة العدل الدولية لتقرير ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تتطلب من المحكمة "استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة".

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