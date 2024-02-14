الصليب الأحمر يحذر من تصاعد الأعمال العدائية فى رفح

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، تحذيرًا شديد اللهجة وسط تصاعد الأعمال العدائية المسلحة في رفح وجنوب قطاع غزة.

ومع التقارير التي تشير إلى مرحلة جديدة من النزاع، شددت اللجنة الدولية على ضرورة حماية أرواح المدنيين.

وحث فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط، جميع الأطراف على الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية، مشددًا على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقال كاربوني: "في ضوء العملية العسكرية في رفح المكتظة بالسكان، نجدد دعوتنا لأطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم، لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية".

ضمان توفير الضروريات الأساسية للسكان المدنيين



"وبموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على أطراف النزاع ضمان توفير الضروريات الأساسية للحياة وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على حياة السكان المدنيين. ومن الملح أن نفعل المزيد الآن. وأضاف أن أرواحًا لا حصر لها معلقة في الميزان.



وتواجه رفح، التي تؤوي حاليًا ما يقدر بنحو 1.4 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين من أماكن أخرى في غزة، نقصًا حادًا في الضروريات مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض يوم الأربعاء أن شحنة الدقيق الممولة من قِبل الولايات المتحدة والمخصصة لغزة "لم تتحرك بالطريقة التي كنا نتوقعها".

واعترف المسئولون بأن التأخير يثير مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إذا واصلت توغلها البري في رفح.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البيت الأبيض يوم الأربعاء: "نتوقع أن تستمر إسرائيل في تنفيذ التزامها بإدخال تلك الزهرة إلى غزة، لكننا نطرح السؤال: كيف يمكنك أن تفعل شيئًا مثل رفح وإسرائيل؟" التأكد من أن كل هؤلاء الأبرياء لا يتمتعون بالحماية الجسدية فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على المساعدة؟ هذه هي النقطة بالتحديد التي نضغط عليها بنشاط بينما نتحدث".

كما أنه تم حظر الشحنة من قِبل الجمارك الإسرائيلية بموجب أوامر تشغيلية لوزير المالية الإسرائيلي المثير للجدل بتسلئيل سموتريتش، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على شحنات الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود بناءً على طلب من المسئولين الأمريكيين.

وتم إدراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، التي اتهمتها إسرائيل بتوظيف أفراد مرتبطين بهجوم حماس في 7 أكتوبر، على أنها الجهة المتلقية لشحنة الحبوب.