الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير فى الشأن التركى: مصر وتركيا هما أكبر دولتين فى المنطقة

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

أكد المحلل السياسي والخبير في الشأن التركي، محمود علوش، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد أن تم إصلاحها مؤخرا.

‎وقال علوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "on"، إن الزيارة تعبرعن انطلاقة جديدة وتحول كبير في العلاقات المصرية التركية، مشيرا إلى أن الدولتين تمتلكان دورا مهما في المنطقة، وأن هذا التغيير ينسجم مع الواقع الجيوسياسي.

‎وأضاف أنه من الأفضل أن تأتي الزيارة متأخرة من أن لا تأتي أبدا، وأن الرئيسين أبدا رغبة واضحة في تخطي الأزمة واستغلال الفرص المهدرة، مؤكدا أن مصر وتركيا هما أكبر دولتين إقليميتين في المنطقة، وأن لهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة، وأن أي انسجام بينهما يخدم المصالح المشتركة.

السيسي وأردوغان اتفاق السيسي وأردوغان قمة السيسي وأردوغان لقاء السيسي وإردوغان زيارة الرئيس التركي أردوغان مصر محمود علوش خالد أبو بكر كل يوم العلاقات المصرية التركية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"