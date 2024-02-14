خبير فى الشأن التركى: مصر وتركيا هما أكبر دولتين فى المنطقة

أكد المحلل السياسي والخبير في الشأن التركي، محمود علوش، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد أن تم إصلاحها مؤخرا.

‎وقال علوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "on"، إن الزيارة تعبرعن انطلاقة جديدة وتحول كبير في العلاقات المصرية التركية، مشيرا إلى أن الدولتين تمتلكان دورا مهما في المنطقة، وأن هذا التغيير ينسجم مع الواقع الجيوسياسي.

‎وأضاف أنه من الأفضل أن تأتي الزيارة متأخرة من أن لا تأتي أبدا، وأن الرئيسين أبدا رغبة واضحة في تخطي الأزمة واستغلال الفرص المهدرة، مؤكدا أن مصر وتركيا هما أكبر دولتين إقليميتين في المنطقة، وأن لهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة، وأن أي انسجام بينهما يخدم المصالح المشتركة.