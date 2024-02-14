أحمد موسى: السيسى يتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات لغزة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي انتقد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سياسة الاحتلال تجاه قطاع غزة، مؤكدًا أنها تحول دون وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى القطاع المحاصر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي قال في المؤتمر الذي عقد اليوم أن إسرائيل تستخدم ذريعة الأمن لتأخير دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات، مضيفًا أن هذا الأمر يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعرقل جهود التهدئة والحل السياسي.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن رغبته في تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان تاريخًا طويلا وعلاقات وثيقة، وأنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا أكبر بينهما.

أشاد موسى بالمواقف الوطنية للرئيس السيسي وبالتقارب الذي حدث بين مصر وتركيا، مؤكدا أنه يعكس الدور الإقليمي والدولي لمصر، موضحا أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتأثر بالخلافات السياسية التي شهدتها السنوات الماضية، بل بلغت مستويات عالية، مما جعل مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.

أضاف موسى أن الرئيسين اتفقا على زيادة الاستثمارات التركية في مصر، وعلى تعزيز التعاون في المجال العسكري والتصنيع الدفاعي، مشيرًا إلى أن تركيا ستقدم لمصر طائرات مسيرة متقدمة من طراز بيرقدار، وأن الرئيس أردوغان قدم طائرة من هذا النوع كهدية للرئيس السيسي.