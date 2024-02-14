دراما رمضان 2024| فرصة ذهبية لـ مصطفي عبد الهادي وسارة الشامي برعاية "المتحدة"

منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فرصة ذهبية للمواهب الشابة من خلال المشاركة في أكبر الأعمال الدرامية في الشرق الأوسط مسلسل "الحشاشين".

وانضم لفريق العمل الشاب الموهوب "مصطفى عبد الهادي" بعد مشاركته في تقديم برامج المقالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه شارك في أكثر من مسرحية شبابية بينها "حتي لا يطير الدخان".



أما سارة الشامي، فقد انضمت حديثًا إلى فريق عمل مسلسل “الحشاشين”، فقد كانت طالبة بمعهد فنون مسرحية، بجانب مشاركة كل من سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب.

أبطال مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ينتظر من الآن عشاق مسلسلات رمضان 2024، أحداث مسلسل الحشاشين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، والذي يحكي عن أحداث تاريخية ويضم العديد من النجوم الذين يقدمون شخصيات وأدوار هامة في المسلسل.



والطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباح وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا.

أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين".

وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.