"الدستور" تنشر القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 (صور)

يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عن القائمة الكاملة لمسلسلات وأبطال دراما رمضان 2024، والتي ستعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدّمون أعمال درامية مختلفة ومتنوعة ما بين الكوميديا والدراما والأكشن مرورًا بالشعبي، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أبرز أبطاله: "غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر".

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

المخرج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفي صقر.

أبرز أبطاله الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

أبرز أبطاله كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

مسلسلات رمضان 2024.. إمبراطورية ميم

المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة.

أبرز أبطاله: خالد النبوى، نجله نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبد العزيز، نشوي مصطفي.

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب

أبرز أبطاله: أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

بطولة:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجبارى

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري.

أبرز أبطاله: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه

تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى.

أبرز أبطاله: أكرم حسني نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا.

سر إلهي ضمن مسلسلات رمضان 2024

تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسل فراولة في رمضان 2024

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، وبطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

بطولة: يحيى الفخراني جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.

مسلسل المعلم في رمضان 2024

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.

بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بدون سابق إنذار

هو من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويقدم آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشكل جديد، تحت قيادة المخرج هاني خليفة.

مسلسل رحيل

تعود الفنانة ياسمين صبري إلى عالم الدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل "رحيل" الذي ستقدمه ضمن دراما رمضان 2024.

تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر

بطولة: ياسمين صبري، وأحمد فهمي.

مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج لجمهورها دور جديد ومختلف من خلال مسلسها “صدفة”.

بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد.

تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

بطولة: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان.

مسلسل مليحة

بدأ المخرج الكبير عمرو عرفة تصوير أحدث مسلسلات الشركة المتحدة وشركة DS+ باسم "مليحة".

أبرز أبطاله الفنانة ميرفت أمين ودياب، وأميرة أنور وعدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين.