الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة لرئيس "نظافة القاهرة" لمتابعة رفع كفاءة ميدان السيدة عائشة (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة لأعمال رفع كفاءه النظافة أسفل كوبري السيدة عائشة حتى محيط مسجد الإمام الشافعي.

وتفقد رئيس الهيئة أعمال رفع كفاءة المنطقة في إطار حرص الهيئة على تحسين الموقع العام بأرجاء القاهرة.

تطوير ورفع كفاءة السيدة عائشة 

وتفقدت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أمس، الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الجنوبية منها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة والطرق المؤدية إليه بنطاق حي الخليفة، للوقوف على أعمال التطوير أولا بأول وخروج الأعمال بالمظهر اللائق، تماشيا مع سلسلة المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية، طبقا للتوجيهات الرئاسية.

شهدت الجولة الميدانية، حضور العميد طارق اليمني، رئيس حي الخليفة وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، مهندسي ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين وفريق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة وحي الخليفة.

خلال جولتها وجهت نائب المحافظ، على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة عائشة نظرا لزيادة عدد زوار الميدان والشوارع المحيطة ومنها شارع القادرية، مع الاهتمام بتقليم الاشجار والمزروعات ورفع كفاءة الحدائق، مع رفع نواتج التقليم مع تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات، والتنسيق مع الاجهزة المعنية لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية.

وتابعت أعمال رفع كفاءه شارع القادريه من إنارة ودهان للعقارات بالشارع، إضافة الى اعمال ترميم للطرق ودهان للأرصفة ورفع القطع المتروكة، واستكمال كافة النواقص منها، مشددة على رفع الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية إليه.

تأتي الأعمال في إطار اعمال محافظة القاهرة بتطوير الميادين المحورية حسب التكليفات الموجهة إليها وبناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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