الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسبانيا وإيرلندا تطالب المفوضية الأوروبية للتحقيق في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

طلبت إسبانيا وإيرلندا، اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية للتحقيق بشكل عاجل في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة "إكس"، إن بلاده وإيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان.

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وتابع سانشيز "نظرا للوضع الحرج في رفح، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".

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وشدد البلدان على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.

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وسبق، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

وطالب عباس "الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، عن عباس قوله إن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميًا، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسئولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أي كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

اسبانيا ايرلندا المفوضية الاوروبية إسرائيل غزة حقوق الانسان

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