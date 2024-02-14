الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن تقييم الأضرار الناجمة عن الأسلحة الأمريكية في إسرائيل

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مات ميللر، إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأضرار المدنية الناجمة عن الأسلحة الأمريكية في إسرائيل.

وقال “ميلر” خلال مؤتمر صحفي: "نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل الجهات المرخص لها بالحصول على المواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بموجب إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية CHIRG".

بذل الجهود لحماية المدنيين في غزة 

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إصابة 15 جنديًا إسرائيليًا فى معارك غزة خلال 24 ساعة

 

ويأتي الاعتراف باستخدام اللجنة في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الأمريكيون إنهم يضغطون على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، حيث قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رحلته الأخيرة إلى المنطقة، إن عدد الضحايا لا يزال مرتفعًا للغاية.

ويأتي ذلك أيضًا، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن غضبًا شعبيًا بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في الصراع – وهو غضب قد يكون له تداعيات سياسية في عام الانتخابات.

وفي السياق ذاته، اقترح “ميلر” أن مراجعة لجنة مراجعة حقوق الإنسان الدولية لن يكون لها تأثير على سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع.

وقال: "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون بمثابة آلية استجابة سريعة". 

وتابع: "بدلاً من ذلك، فهو مصمم لإجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير الاستجابات السياسية المناسبة للحد من مخاطر وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل ولدفع الشركاء إلى إجراء عمليات عسكرية وفقًا للقانون الإنساني الدولي."

الخارجية الامريكية الولايات المتحدة الأضرار واشنطن غزة

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