الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن عن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول.. الثلاثاء المقبل

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الأهلية

 

أعلن  الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية عن انطلاق الملتقي التوظيفي الأول للجامعة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من شهر فبراير الجاري بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل في مجالات السياحة والفنادق والهندسة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي ومجال إدارة الاعمال والفنون، ومجال العلوم وصناعة الأدوية والزراعات ومجال اللغات والترجمة ومجال الطب البيطري.  
    وأشار  الدكتور رئيس الجامعة الى ان هذا الملتقى يأتي في إطار سعى الجامعة في تطوير قدرات أبنائها الطلاب للدخول الى سوق العمل وتوفير الفرص في المجالات المختلفة من خلال الملتقى والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات عن احتياجات سوق العمل وإلحاقهم بالمؤسسات بمختلف القطاعات وتعزيز الروابط بين الشركات والطلاب والخريجين، وإقامة ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل الخريج للوظائف المطلوبة.

     والجدير بالذكر ان الجامعة قد دعت الشركات والمؤسسات للتسجيل في الملتقى والذي يشتمل على العديد من المحاور منها ريادة الاعمال وورش العمل والاستشارات المهنية وانشطة المحاكاة المهنية، واكد الأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل في مسارها الساعي على تطوير مهارات الطلاب في المجالات المختلفة وتحسين مساراتهم وقدراتهم والعمل على دعم المشروعات القومية بكل ربوع الجمهورية بكافة الخبرات العلمية والمهنية.

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وفي سياق آخر وقع  الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية مذكرة تفاهم مع الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية، بهدف التعاون والتبادل المعرفي في المجالات البحثية والتدريبية والبرامج الأكاديمية وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي، ووالعمل على دعم العلاقات والمصالح المشتركة لخلق شراكات استراتيجية في العديد من المجالات العلمية المختلفة..

كبرى الشركات الرائدة مجالات السياحة سوق العمل جامعة الملك سلمان الدولية الملتقى التوظيفى الأول

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