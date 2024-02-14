باسل عادل لـ"الدستور": بيان الحركة المدنية "مراهقة سياسية".. وقياداتها لم تُقدّم شيئًا لمصر

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن الحركة المدنية بخصوص موقف مصر من القضية الفلسطينية، يعد بمثابة "مراهقة سياسية"، ومحاولة من جانبها لإيجاد مساحة لنفسها.

ظاهرة صوتية تبحث عن أخطاء وهمية



وأضاف "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحركة المدنية عبارة عن ظاهرة صوتية تبحث عن أخطاء وهمية، خاصة أن قيادات تلك الحركة لم تُقدّم أي شيء للدولة المصرية في أي يوم على مدار تاريخهم.



وأوضح رئيس ومؤسس كتلة الحوار أن الحركة المدنية وأعضاءها يمثلون فقط المعارضة السوداوية القائمة فقط على انتقاد النظام والقيادة السياسية من أجل مصالحهم الشخصية.

الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية صلب وقوي



وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة صلب وقوي منذ السابع من أكتوبر، من خلال رفض كل مخططات التهجير القسري رغم كل الضغوط، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك مساندة الأشقاء من كل الكم الهائل من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم تقديمها للأشقاء في قطاع غزة.



ولفت إلى أن الموقف المصري هو محور كل المواقف العالمية، خاصة أننا شاهدنا تغيرًا في وجهات النظر العالمية وأصبحت تقترب من وجهة النظر المصرية، وهو ما يدل على أن الموقف المصري رائد ومؤثر ويكشف عن رؤية شاملة وواسعة للدولة المصرية.



وأوضح أن مصر هي الأقدر والأكثر تأثيرًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وجميع قادة وزعماء العالم يعلمون أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال مصر، وهو ما ظهر في كل الزيارات التي يقوم بها زعماء وقادة العالم إلى مصر، وكذلك اللقاءات الثنائية والاتصالات الهاتفية التي يتلقاها الرئيس السيسي يوميًا للحديث معه بشأن الأوضاع في غزة والسماع لرؤية الدولة المصرية.