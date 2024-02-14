الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يوم التوعية بعيوب القلب الخلقية 2024

عيوب القلب الخلقية
عيوب القلب الخلقية

يحتفل العالم بيوم التوعية بعيوب القلب الخلقية سنويًا في 14 فبراير، لنشر الوعي حول أمراض القلب الخلقية أو عيوب القلب الخلقية الموجودة عند الولادة ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة. 

يمكن أن تؤثر عيوب القلب هذه على بنية قلب الطفل وطريقة عمله، من التأثير على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال، وتأخر النمو، إلى المخاطر الصحية طويلة المدى مثل قصور القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية، يمكن أن تسبب عيوب القلب الخلقية مجموعة من المشكلات الصحية. 

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يمكن أن تحدث العيوب الخلقية بسبب عوامل وراثية أو عوامل بيئية مثل التعرض للسموم أو النظام الغذائي للأم أو حالتها الصحية أو بعض الأدوية التي يتم تناولها خلال الفترات الحرجة من نمو الجنين والتي يمكن أن تؤثر على تكوين الأعضاء والأنظمة لدى الطفل الذي لم يولد بعد.

تاريخ اليوم التوعوي وعيوب القلب الخلقية

ويتم الترويج لهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات، بما في ذلك جمعية القلب الخلقية لدى الأطفال وجمعية القلب الأمريكية، لرفع مستوى الوعي حول عيوب القلب الخلقية والدفاع عن الأفراد والأسر المتضررة.

أهمية اليوم التوعوي وعيوب القلب الخلقية

ويجب معالجة عيوب القلب الخلقية على الفور، ويتيح الاكتشاف والعلاج المبكر تحسين التشخيص وتقليل المضاعفات للأفراد المولودين بعيوب خلقية في القلب (CHDs)، ويمكن أن يساعد الوعي المتزايد حول عيوب القلب الخلقية وجهود المناصرة في زيادة تمويل البحث ودفع التقدم في خيارات العلاج.

ومزيد من المعلومات حول عوامل الخطر وإستراتيجيات الوقاية وما إلى ذلك يمكن أن تساعد في تحسين نوعية حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب التاجية.

أنواع عيوب القلب الخلقية

الصمام الأبهري ثنائي الشرف (BAV): الصمام الأبهري ثنائي الشرف هو حالة خلقية في القلب تتميز بوجود شرفتين للصمام الأبهري بدلًا من الثلاث التقليدية، مما قد يؤدي إلى خلل في الصمام ومضاعفات قلبية أخرى.

عيوب الحاجز البطيني (VSD): عيوب الحاجز البطيني هي تشوهات خلقية في القلب تتميز بوجود فتحة غير طبيعية في الجدار الذي يفصل بين الحجرتين السفليتين للقلب، مما يؤدي إلى اختلاط الدم الغني بالأكسجين بالدم الذي يفتقر إلى الأكسجين.

عيوب الحاجز الأذيني (ASD): عيوب الحاجز الأذيني هي عيوب خلقية في القلب تتميز بوجود فتحة غير طبيعية في الجدار بين الغرف العلوية للقلب، مما يؤدي إلى اختلاط الدم الغني بالأكسجين بالدم الذي يفتقر إلى الأكسجين.

في حين أن بعض عيوب القلب يمكن علاجها بسهولة، إلا أن البعض الآخر قد يتطلب التدخل الجراحي أو علاج آخر. يحتاج الأطفال المصابون بأمراض القلب الخلقية الحرجة إلى إجراء عملية جراحية أو علاج خلال السنة الأولى من حياتهم للبقاء على قيد الحياة وعيش حياة صحية.

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