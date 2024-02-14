الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل أوهم المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، عاطلا للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من الشباب الطامحين فى السفر إلى الخارج بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل مقابل مبلغ مالى كبير.

ونجحت الأجهزة المختصة في ضبط عاطل بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى تزوير عقود العمل وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول، لاستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم.

وقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى، بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه الإجرامى من خلال زعمه بتوفير فرص عمل بالعديد من الدول بكبرى الشركات فى مجالات مختلفة بمرتبات مجزية، مقابل إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية مختلفة للسير فى إجراءات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

النيابة العامة بالجيزة محاكمة الجنائية النصب والاحتيال مبلغ مالي كبير توفير عقود عمل

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