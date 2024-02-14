الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار وزير الزراعة: مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تعرض أكثر من 200 سلعة بجودة عالية

الدكتور سعيد صالح
الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة

أكد الدكتور سعيد صالح مستشار, وزير الزراعة، منسق عام مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، أن هذه الحملة أطلقها وزير الزراعة منذ 3 سنوات بحيث تضخ كمية كبيرة من المنتجات الغذائية وهي إحدى المبادرات التي تسير جنبًا إلى جنب مع مبادرات "أهلًا رمضان" و"كلنا واحد".
وأضاف “صالح” في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أنه يعرض أكثر من 200 سلعة بجودة عالية من إنتاج خير مزارع وزارة الزراعة وخير الأراضي المصرية وأن اللحوم بلدي تربية الإنتاج الحيواني وأقل من سعر السوق.

وأكد أن التغطية على مستوى الجمهورية من خلال 274 منفذًا ثابتًا، فضلًا عن المنافذ المتحركة والمعارض الشعبية آخر شهر فبراير.

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