"مخاوف وتحذيرات".. ما هى أبرز الجهات الدولية التى رفضت اقتحام إسرائيل لـ رفح؟

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجوم بري على مدينة رفح، التي تعتبر ملاذًا لملايين النازحين والمدنيين والأطفال، أعربت العديد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها البالغ ورفضها لهذا المخطط الخطير، الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويهدد بإحداث كارثة إنسانية لا مثيل لها.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز الجهات الدولية التي عبرت عن رفضها مخطط اقتحام رفح:

مصر

حذرت مصر من التداعيات الخطيرة لمخطط الاحتلال لاقتحام رفح، وأكدت أنها ترسم خطوطًا حمراء لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وأنها لن تسمح بأي انتهاك لحدودها أو تعرض لمواطنيها.

كما أعلنت مصر عن فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والحالات الحرجة من غزة، وتوجيه الرحلات الجوية الدولية التي تحمل مساعدات إلى مطار العريش شمالي سيناء.

الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحذرت من أن أي هجوم على رفح ستكون له عواقب وخيمة على الوضع الإنساني والأمني في القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في غزة، ويشعر بالأسف للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن العنف.

وأضاف جوتيريش، أنه يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد، ويحثهم على الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

قلق فرنسي

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، داعية إلى وقف القتال.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن رفح تعتبر اليوم ملاذًا يلجأ إليه أكثر من 1.3 مليون شخص، كما أنها معبر حيوي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مضيفًا أن شن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق وضعًا إنسانيًا كارثيًا ذا بُعد جديد وغير مبرر، ولتجنب هذا الوضع الكارثي، "ندعو مجددًا إلى وقف القتال".

بريطانيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن قلقه العميق بشأن عزم إسرائيل شن هجوم عسكري على رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال كاميرون عبر حسابه على منصة إكس: "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة"، لافتًا إلى أن الأولوية إدخال المساعدات ووقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

أيرلندا

صرح نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، بأن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية في رفح، والأوامر بإجلاء السكان المدنيين يشكل تهديدًا خطيرًا لما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إلى المنطقة، ولا بد من إدانته.

وشدد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي على أن أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليًا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظًا في العالم، ستنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون ولا بد من إدانتها.

وشدد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، على أن أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليًا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظًا في العالم، ستنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

تركيا

أدانت تركيا بشدة مخطط الاحتلال لاقتحام رفح، واصفة إياه بالعدوان الوحشي والإرهاب الدولي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي، إن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجزرة.

وأضاف أردوغان، أن تركيا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني للفلسطينيين، وسترسل طائرات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى مطار العريش.

إيران

أعلنت إيران عن رفضها القاطع مخطط الاحتلال لاقتحام رفح، مؤكدة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا للأمة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن إيران تدين بأشد العبارات هذا المخطط العدواني، وتحمل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية المسئولية الكاملة عن تداعياته.

وأضاف المتحدث، أن إيران تدعو إلى تضامن الدول الإسلامية والحرة مع الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يلزم من دعم مادي ومعنوي لمقاومته.

روسيا

أبدت روسيا قلقها العميق إزاء مخطط الاحتلال لاقتحام رفح، ودعت إلى وقف فوري للعنف والتهدئة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير في غزة، وتحث جميع الأطراف على الامتثال للقرارات الدولية والمبادئ الإنسانية. وأضاف النائب، أن روسيا تعمل على تنسيق الجهود مع الدول الأخرى لإيجاد حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات الفورية بين الطرفين.

الصين

أعربت الصين عن استنكارها الشديد لمخطط الاحتلال لاقتحام رفح، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن الصين تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على المنشآت المدنية والإنسانية في غزة، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث، أن الصين تدعو إلى وقف فوري للعنف والتصعيد، وتحمل إسرائيل مسئولية حماية حياة وسلامة الفلسطينيين.

وأكد المتحدث، أن الصين تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه الوطنية والتقرير الذاتي.