الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرحة حريمي وشال ومج شاي.. عيد الحب بطعم فلسطين هذا العام

عيد الحب بطعم فلسطين
عيد الحب بطعم فلسطين

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الحب العالمي، الذي يوافق يوم ١٤ فبراير من كل عام، والذي يشتهر بتبادل الهدايا بين العاشقين، ومع تصاعد الأحداث هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت بعض المحال التجارية بابتكار هدايا جديدة تناسب حالة التعاطف والتضامن من الشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني.

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تعاطفًا مع عزة.. إقبال ضعيف على شراء الهدايا في عيد الحب

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وفي منطقة ميدان الجيزة كانت الكوفية الفلسطينية حاضرة بقوة في هدايا عيد الحب بالمحلات التجارية، حيث حرص عدد من الشباب والفتيات علي شرائها، للتهادي بها، حيث يقول عم لمعي صاحب بوتيك هدايا: هدايا عيد الحب هذا العام، تأثرت بعض الشيء بالأحداث المؤسفة الجارية في فلسطين، مما جعل البعض يتجاهل الاحتفال بهذه المناسبة السنوية، لكن هناك بعض التجار قاموا بتصنيع هدايا تناسب الحدث المأساوي، عن طريق بيع الكوفية الفلسطينية كهدية شبابية، حرصت بعض الفتيات علي شرائها لتقديمها إلي محبوبها، وسعرها يتراوح بين 70 إلى 150 جنيها، وهناك الطرحة الفلسطينية التي تحمل نفس شكل الشال الفلسطيني وسعدها يبدأ من 100 جنيه، ويقوم الشباب بشرائها وتقديمها كهدية إلى خطيبته أو زوجته".

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بالانتقال إلي مكان أخر وهو محل خردوات وأدوات مكتبية، يقول عم مجدي صاحب المكان " هناك هدايا تقليدية مثل الدبدوب الأحمر، أكياس الورد، علب الميك أب،  وأسعارهم تبدأ من 50 جنيهًا حسب الحجم والكمية، واصل إلي 500 جنيه، وهذا العام دخل ابتكار جديد وهو مج القهوة السحري، الذي يتم تشكيله على رسومات فنية، وهذا العام اضيفت عليهم رسمة علم فلسطين تضامناً وتعاطفاً مع الأحداث المؤسفة التي تجري في الأراضي المحتلة، ويارب يزيح الغمة والهم عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني على مدار ثلاثة أشهر من كل أنواع التوحش وجرائم الحرب علي يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

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عيد الحب العاشقين المحال التجارية حالة التعاطف الشعب الفلسطيني

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