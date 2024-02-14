سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

تصدر السؤال عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر للبيع والشراء محركات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك مع احتفالات عيد الحب، إذ يهتم المصريون بمعرفة سعر المعدن الأصفر في بورصة المعادن ومحلات الصاغة؛ وذلك بسبب تواتر سعره باستمرار خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب اضطراب البورصات العالمية وانهيار قيمة بعض العملات بسبب التغيرات الجيوسياسية والحرب على المنطقة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 ارتفاعًا جديدًا في أسواق الصاغة المصرية في بداية التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 60 جنيهًا مقارنة بسعره في نهاية تعاملات يوم أمس، ويزداد سعر الذهب بزيادة شرائه ويرتبط الإقبال على الذهب بعيد الحب الذي يحتفل به العالم اليوم.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-2-2024

متوسط سعر الذهب عيار 24 الآن يبلغ حوالي 4149 جنيهًا مقارنة بـ4080 جنيهًا في نهاية جلسة التداول يوم أمس، و يُلاحظ أن هذا السعر غير شامل للضريبة والدمغة.

بالنسبة لمتوسط سعر الذهب عيار 21 حاليًا، يُسجل سعر الجرام الواحد حوالي 3630 جنيهًا، مقارنة بـ 3570 جنيهًا في نهاية جلسة التداول السابقة، وكذلك يتم استبعاد الضريبة والدمغة من هذا السعر.

أما متوسط سعر الذهب عيار 18 الآن، فيبلغ نحو 3111 جنيهًا، مقابل 3060 جنيهًا في نهاية جلسة التداول السابقة، وكما هو معلوم، فإن هذا السعر غير شامل للضريبة والدمغة.

بخصوص متوسط سعر الجنيه الذهب، يُسجل الآن حوالي 29040 جنيهًا، مقارنة بـ 28560 جنيهًا في نهاية جلسة التداول السابقة.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء 14-2-2024

وأوضحت شعبة الذهب، أن نسبة مصنعية الذهب عيار 21 تتراوح بين 3% إلى 3.5% من سعر الجرام، و بناءً على ذلك، فإن متوسط سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية يسجل الآن ما بين 3738 و3757 جنيهًا.

و أضافت أن نسبة مصنعية الذهب عيار 18 تتراوح بين 5% إلى 5.5% من السعر المتداول، وبناءً على ذلك، فإن متوسط سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية الآن يتراوح بين 3266 و3282 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024

في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 14 فبراير، استقر سعر الذهب بالدولار عند 2017 دولارًا للأونصة، مما يشير إلى استقرار ملحوظ في بورصة المعادن العالمية.

إقرأ أيضًا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر للبيع والشراء