الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تصدر السؤال عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر للبيع والشراء محركات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك مع احتفالات عيد الحب، إذ يهتم المصريون بمعرفة سعر المعدن الأصفر في بورصة المعادن ومحلات الصاغة؛ وذلك بسبب تواتر  سعره باستمرار خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب اضطراب البورصات العالمية وانهيار قيمة بعض العملات بسبب التغيرات الجيوسياسية والحرب على المنطقة. 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر 

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 ارتفاعًا جديدًا في أسواق الصاغة المصرية في بداية التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 60 جنيهًا مقارنة بسعره في نهاية تعاملات يوم أمس، ويزداد سعر الذهب بزيادة شرائه ويرتبط الإقبال على الذهب بعيد الحب الذي يحتفل به العالم اليوم.

txt

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

txt

توقعات سعر الذهب 2024 اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-2-2024

  •  متوسط سعر الذهب عيار 24 الآن يبلغ حوالي 4149 جنيهًا مقارنة بـ4080 جنيهًا في نهاية جلسة التداول يوم أمس، و يُلاحظ أن هذا السعر غير شامل للضريبة والدمغة.
  • بالنسبة لمتوسط سعر الذهب عيار 21 حاليًا، يُسجل سعر الجرام الواحد حوالي 3630 جنيهًا، مقارنة بـ 3570 جنيهًا في نهاية جلسة التداول السابقة، وكذلك يتم استبعاد الضريبة والدمغة من هذا السعر.
  • أما متوسط سعر الذهب عيار 18 الآن، فيبلغ نحو 3111 جنيهًا، مقابل 3060 جنيهًا في نهاية جلسة التداول السابقة، وكما هو معلوم، فإن هذا السعر غير شامل للضريبة والدمغة.
  • بخصوص متوسط سعر الجنيه الذهب، يُسجل الآن حوالي 29040 جنيهًا، مقارنة بـ 28560 جنيهًا في نهاية جلسة التداول السابقة.

توقعات سعر الذهب 2024 اليوم في مصر

أخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في مصر 2024 بمحلات الصاغة

 سعر الذهب بالمصنعية  اليوم الأربعاء 14-2-2024

وأوضحت  شعبة الذهب، أن نسبة مصنعية الذهب عيار 21 تتراوح بين 3% إلى 3.5% من سعر الجرام، و بناءً على ذلك، فإن متوسط سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية يسجل الآن ما بين 3738 و3757 جنيهًا.

و أضافت أن نسبة مصنعية الذهب عيار 18 تتراوح بين 5% إلى 5.5% من السعر المتداول، وبناءً على ذلك، فإن متوسط سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية الآن يتراوح بين 3266 و3282 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024

في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 14 فبراير، استقر سعر الذهب بالدولار عند 2017 دولارًا للأونصة، مما يشير إلى استقرار ملحوظ في بورصة المعادن العالمية.
إقرأ أيضًا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 في مصر للبيع والشراء 

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-2-2024 المعدن الأصفر عيد الحب سعر الذهب بالمصنعية سعر الذهب بالمصنعية اليوم سعر الذهب عالمي ا بالدولار الذهب عيار 24

مواد متعلقة

توقعات سعر الذهب 2024 اليوم في مصر

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

التصريح بدفن 15 شخصًا من ضحايا حادث تصادم 5 سيارات بالإسكندرية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-2-2024 فى مصر

اليوم.. انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل شرق العاصمة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟