الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: الهجوم الصهيونى على رفح الفلسطينية تهديد للأمن القومى المصرى

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن التهديدات الصهيونية الخاصة بارتكاب المزيد من الجرائم البشرية في حق شعب فلسطين المتواجدين الآن في مدينة رفح الفلسطينية بمثابة التحقيق الفعلي لمساعي وأحلام الكيان الصهيوني الخاص بعملية الإبادة الجماعية.

الهجوم على رفح 

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل تستغل أي موقف يحدث من الفصائل الفلسطينية لصالحها من خلال ارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية باسم الدفاع عن النفس أو المنظمات الدولية.

الضغط على الدولة المصرية

وأضاف في حديثه، أن مدينة رفح ملاصقة للحدود المصرية، وفكرة الهجوم الصهيوني على رفح يعني أنه سيكون هناك ضغط كبير على الدولة المصرية لفتح الحدود أمام شعب فلسطين الهاربين من تلك الجرائم الصهيونية المتوحشة، ولكن يمكن القول إن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا أن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب القومية المصرية على الإطلاق، لذا ترفض مصر فكرة التهجير القسري لشعب فلسطين إلى مصر أو الدول المجاورة، حيث هذا التهجير يعني موت القضية للأبد، لذا ما يحدث من إسرائيل الآن يشكل خطورة كبيرة على القومية المصرية.

استاذ علاقات دولية رامي عاشور اكسترا نيوز اللحرب بغزة الهجوم على رفح

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