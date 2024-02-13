مراسل إكسترا نيوز: "صُناع الحياة" تحتفل بمرور عام على افتتاح مركز الكُلى بالدقهلية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "إكسترا اليوم"، إن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بجهود مكثفة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خدمات المجتمع الأهلي بالريف



وأكد عبدالمنعم إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا اليوم"، أن مؤسسة صناع الحياة تُقيم اليوم احتفالية بمرور سنة على افتتاح مركز الكلى في قرية المقاطعة بالدقهلية.



وأضاف في حديثه، أن هذا المركز يقدم العديد من الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي في ريف محافظة الدقهلية، ويستفيد من هذا المركز ٣٠ مريضًا بشكل دائم.

مراكز الغسيل الكلوي

وتابع: "هذا المركز قدم على مدار هذا العام أكثر من ٢٠٠٠ عملية غسيل كلوي، والمركز يستهدف في العام المقبل زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي، لزيادة عدد المرضى الدائمين لدى المركز".