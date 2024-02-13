الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية.. تعرف على الأماكن والمواعيد خلال شهر فبراير

قوافل طبية
قوافل طبية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عددا من القوافل الطبية التي يتم تنفيذها خلال شهر فبراير.

 

أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية 

تقام يومي (13-14 فبراير) قافلة طبية بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام أيضًا يومي (18-19 فبراير) قافلة طبية بوحدة حارس بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (20-21 فبراير) قافلة طبية بوحدة طيبة بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (27-28 فبراير) قافلة طبية بوحدة الهانوفيل البحرية بنطاق حي العجمي.

قافلة خدمية لتنظيم الأسرة 
وفي سياق آخر، أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالإسكندرية، عن أماكن القافلة الخدمية التوعوية لخدمات تنظيم الأسرة في الفترة من 13 إلى 15فبراير الجاري بمنطقة العامرية الطبية: وذلك بجمعية الفائز بقرية الجلاء، وجمعية تنمية المجتمع بحارس، ومسجد الوادي الكبير بالوادي، حيث تشمل كشف نساء وتنظيم أسرة وكشف سونار بالمجان، بالإضافة لتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

كما تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بوحدة طب الأسرة ببهيج بإدارة برج العرب الطبية، خلال جولة تفقدية مفاجئة، استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

وتفقدت ندا، خلال الجولة تقديم الخدمات الصحية للمترددين بالوحدة، كما تأكدت من توافر الأدوية الأساسية.

وقد شددت وكيل صحة الإسكندرية، على تواجد الأطقم الطبية والالتزام بتقديم كافة الخدمات الصحية الواجب توافرها كما وجهت بأخذ الإجراءات لمحاسبة المقصرين.

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