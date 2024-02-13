خبير سياسات دولية: ما تفعله إسرائيل هز سمعة أمريكا ووضعها فى موقف سيئ

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن وجود مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الاجتماع الرباعي بالقاهرة اليوم يمثل آخر مراحل التخبط داخل الإدارة الأمريكية، فهو مشهود له بأنه دبلوماسي متمرس على فهم العقلية الإسرائيلية وعقليات الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف "سنجر"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن "بيرنز" لديه معلومات تجعله يقيم الموقف، والولايات المتحدة ترى أن دولة الاحتلال في موقف سيئ للغاية وهو سمعتها، فلم يحلم الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أي مسئول في البيت الأبيض أن يتم جرهم لهذه الأزمة بهذا الشكل.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية، مسئولة عما حدث، فهم لم يردعوا إسرائيل أو يواجهوها في إعادة حساباتها، وأن تبني سلامًا حقيقيًا مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن أسوأ شيء ينظر إليه الأمريكيون هو الموقف الآن في غزة سواء من قِبل إسرائيل أو حماس، فالجانبان اختارا أسوأ القرارات، وهو فكرة الصدام واستخدام الهجمات.

