إصابة 12 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب 12 شخصا بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، منذ قليل، على طريق "كفر غنام - برقين" التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

بلاغ بالحادث

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب على طريق كفر غنام - برقين التابعة لمركز السنبلاوين.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 12 شخصا من الركاب بكسور وكدمات وسحجات، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق.