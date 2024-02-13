بتعادله مع ألميريا..أتلتيك بيلباو يفشل في دخول المربع الذهبي بالليجا

لم يتمكن نادي أتلتيك بيلباو من تكرار فوزه على نادي ألميريا في بطولة الدوري الإسباني.

وتجنب ألميريا الهزيمة الرابعة على التوالي، واستطاع أن يقود أتلتيك بيلباو إلى نتيجة التعادل السلبي في الأسبوع الـ24 على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان أتلتيك بيلباو قد تغلب على ألميريا بنتيجة ثلاثية نظيفة في الأسبوع التاسع على ملعب سان ماميس.

وبهذا التعادل لم يستفد أتلتيك بيلباو من تعثر نادي أتلتيكو مديد الذي انهزم على يد نادي إشبيلية بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ24، وأهدر فرصة احتلال المركز الرابع بدلا منه.

أتلتيك بيلباو يستقر في المركز الخامس

وبهذه النقطة بقى أتلتيك بيلباو كما هو في المركز الخامس لكن برصيد 46 نقطة جمعها من 13 انتصارا منها 9 انتصارات على ملعبه على أندية ريال بيتيس، وقادش، وألميريا، وسيلتا فيجو، ورايو فاليكانو، وأتلتيكو مدريد، ولاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا، وريال سوسيداد، وريال مايوركا، و4 انتصارات خارج ملعبه على أندية أوساسونا في الأسبوع الثاني بنتيجة هدفين دون مقابل، وكان هذا هو الانتصار الأول الذي حققه، وديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا إلى الليحا، وفياريال، وإشبيلية.

و7 تعادلات بواقع تعادلين فقط على ملعبه، والمدهش أنهما كانا إيجابيين، وبنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع ناديي خيتافي، وفالنسيا، و5 تعادلات خارج ملعبه بواقع 3 تعادلات سلبية مع ريال مايوركا في الأسبوع الرابع، وكان هذا هو التعادل الأول، وقادش، وألميريا، وتعادلين بنتيجة إيجابية بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع ناديي جيرونا، وغرناطة الصاعد حديثا إلى الليجا.

في حين لم يتلق سوى 4 هزائم منها هزيمة وحيدة على ملعبه على يد نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين دون مقابل في الأسبوع الأول، و3 هزائم خارج ملعبه على يد ريال سوسيداد، وبرشلونة، وفالنسيا.

سجل 42 هدفا بمعدل تسجيل 1.75 في المباراة الواحدة، وبه هو الرابع على مستوى أقوى هجوم، وهدافه هو الغاني إينياكي ويليامز بتسجيله 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 21 هدفا بمعدل استقبال 0.9 هدف في كل مباراة، وبه هو الثاني على مستوى أقوى دفاع.

ألميريا والخسارة الـ17

على الجانب الآخر عجز ألميريا عن تسجيل فوزه الأول، وتعرض للخسارة الـ17 بواقع 6 خسائر على ملعبه أمام رايو فاليكانو بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الأول، وريال مدريد، وسيلتا فيجو، ولاس بالماس، وريال سوسيداد، وديبورتيفو ألافيس، و11 خسارة خارج ملعبه أمام فياريال، وإشبيلية، وأتلتيك بيلباو، وجيرونا، وديبورتيفو ألافيس، وخيتافي، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وأوساسونا، وريال مدريد، وفالنسيا.

ألميريا هو الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي عجز عن تحقيق أي انتصار.

ألميريا في القاع

يقبع ألميريا في قاع الدوري الإسباني بـ7 نقاط فقط حصدها من 7 تعادلات، والمدهش أن منها 6 تعادلات على ملعبه منها تعادلين فقط إيجابيين مع فالنسيا، وغرناطة، و4 تعادلات بنتيجة دون أهداف مع ريال بيتيس، وريال مايوركا، وجيرونا، وأتلتيك بيلباو، وتعادل واحد خارج ملعبه كان بنتيجة إيجابية هدف لمثله مع قادش في الأسبوع الثالث وكان هذا هو التعادل الأول.

أحرز 22 هدفا بمعدل احراز 0.9 هدف في اللقاء الواحد، وبه هو الثالث من حيث أضعف هجوم، والهداف هو الإسباني سيرجيو أريباس باحرازه 6 أهداف أما شباكه، فقد تلقت 51 هدفا بمعدل تلقي 2.125 هدف في كل لقاء،وبه هو الأضعف من حيث الدفاع.

أتلتيك بيلباو لا زال الأمل يداعبه بقوة في دخول المربع الذهبي إذ لا يفصله سوى نقطتين عن أتلتيكو مدريد أما ألميريا، فتبدو فرصه مستحيلة في البقاء في الليجا.