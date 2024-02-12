الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب بالشيوخ: الكيان الصهيوني يحاول تحقيق مكاسب على حساب مصر (فيديو)

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن الكيان الصهيوني يشن هجوما على مصر لتغطية فشله في غزة وعجزه عن تحقيق أي انتصارات، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي وسيادتها.

وأضاف هلال، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "سي بي سي"، أن القيادة المصرية تتخذ القرارات الحكيمة والشعب المصري يدعمها ويلتف حولها، مشيرا إلى أن مصر لها تاريخ عظيم في الردع والدفاع عن نفسها وأن لها في حرب أكتوبر 73 مثال يحتذى.

وندد هلال، بالمواقف الضعيفة من بعض الدول العربية والمزدوجة من الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، مقارنا بينها وبين الموقف المصري الثابت والمبدئي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية بأن تهجير الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية خط أحمرلا يمكن التفاوض عليه.

وتابع هلال، أن مصر لديها القوة الكافية لردع أي عدوان، وأن الكيان الصهيوني هو من يخاطر بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي تلتزم بها مصر على مستوى الحكومة ولكن الشعب المصري يرفض التطبيع مع الصهاينة، وأن قضية فلسطين هي قضية وجود وحق.

وأكد هلال، أن الشعب المصري بجميع أطيافه يقف خلف القيادة السياسية وجيشها في مواجهة أي تحديات تهدد أمنها واستقرارها، مشيدا بالدور الذي تلعبه القيادة المصرية في حماية المنطقة من الفوضى والتطرف والإرهاب.

النائب عصام هلال اللجنة التشريعية والدستورية مجلس الشيوخ الكيان الصهيوني غزة مصر في المساء مع قصواء قصواء الخلالي حرب اكتوبر القضية الفلسطينية السيسي تهجير الفلسطينيين كامب ديفيد فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

جدول مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

بسبب فيديو.. قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر محمد سامى

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال