نائب بالشيوخ: الكيان الصهيوني يحاول تحقيق مكاسب على حساب مصر (فيديو)

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن الكيان الصهيوني يشن هجوما على مصر لتغطية فشله في غزة وعجزه عن تحقيق أي انتصارات، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي وسيادتها.

وأضاف هلال، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "سي بي سي"، أن القيادة المصرية تتخذ القرارات الحكيمة والشعب المصري يدعمها ويلتف حولها، مشيرا إلى أن مصر لها تاريخ عظيم في الردع والدفاع عن نفسها وأن لها في حرب أكتوبر 73 مثال يحتذى.

وندد هلال، بالمواقف الضعيفة من بعض الدول العربية والمزدوجة من الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، مقارنا بينها وبين الموقف المصري الثابت والمبدئي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية بأن تهجير الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية خط أحمرلا يمكن التفاوض عليه.

وتابع هلال، أن مصر لديها القوة الكافية لردع أي عدوان، وأن الكيان الصهيوني هو من يخاطر بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي تلتزم بها مصر على مستوى الحكومة ولكن الشعب المصري يرفض التطبيع مع الصهاينة، وأن قضية فلسطين هي قضية وجود وحق.

وأكد هلال، أن الشعب المصري بجميع أطيافه يقف خلف القيادة السياسية وجيشها في مواجهة أي تحديات تهدد أمنها واستقرارها، مشيدا بالدور الذي تلعبه القيادة المصرية في حماية المنطقة من الفوضى والتطرف والإرهاب.