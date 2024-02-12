القاهرة الإخبارية: وجود مليون و400 ألف بـ رفح يصعب على إسرائيل القيام بعملية نظيفة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ينتقد بنيامين نتنياهو، بحدة، ولكن التصريحات الوحيدة التي نشرت عنه هي أن العملية العسكرية الإسرائيلية زادت عن الحد.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب تصريح بايدن هو نتيجة الخسائر الأمريكية لاستمرارها لمدة طويلة وكانت أمريكا تتوقع أن تكون 3 أشهر على الأكثر بينما إسرئايل تعلن عن تمدد أمد العمليات.

وتابع، أن هناك عملية تحشد لها إسرائيل في رفح، مؤكدًا أن البيت البيض يتحدث عن عدم تعريض المواطنين للخطر كما حرص بايدن على ضرورة وجود جدول زمني.

أمريكا لا تمنع قيام عملية برفح ولكن بشروط

وأكد أن امريكا لا تمنع قيام عملية برفح ولكن بشروط وهي تأمين حياة المواطنيين وعددهم يصل إلى مليون و400 مواطن وهناك تقارير تشير إلى وجود 2 مليون مواطن وهو ما يصعب على قيام إسرائيل بعملية نظيفة في رفح.