الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: وجود مليون و400 ألف بـ رفح يصعب على إسرائيل القيام بعملية نظيفة

رفح
رفح

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ينتقد بنيامين نتنياهو، بحدة، ولكن التصريحات الوحيدة التي نشرت عنه هي أن العملية العسكرية الإسرائيلية زادت عن الحد.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب تصريح بايدن هو نتيجة الخسائر الأمريكية لاستمرارها لمدة طويلة وكانت أمريكا تتوقع أن تكون 3 أشهر على الأكثر بينما إسرئايل تعلن عن تمدد أمد العمليات.

وتابع، أن هناك عملية تحشد لها إسرائيل في رفح، مؤكدًا أن البيت البيض يتحدث عن عدم تعريض المواطنين للخطر كما حرص بايدن على ضرورة وجود جدول زمني.

 أمريكا لا تمنع قيام عملية برفح ولكن بشروط 

وأكد أن امريكا لا تمنع قيام عملية برفح ولكن بشروط وهي تأمين حياة المواطنيين وعددهم يصل إلى مليون و400 مواطن وهناك تقارير تشير إلى وجود 2 مليون مواطن وهو ما يصعب على قيام إسرائيل بعملية نظيفة في رفح.

القاهرة الإخبارية مليون و400 مواطن قيام إسرائيل عملية نظيفة رفح الرئيس الأمريكي جو بايدن

مواد متعلقة

البيت الأبيض: لا نمنع إسرائيل من دخول رفح لكن نطالبها بحماية المدنيين

نائب: تهور إسرائيل وضربها رفح سيهدد دول المنطقة

رفح تحت القصف.. عامل إغاثة يروي كواليس أفظع ليالي الحرب في غزة

حزب المصريين: قصف رفح انتهاك إسرائيلي صريح لبنود اتفاقية "كامب ديفيد"

عضو تنسيقية الشباب: قصف رفح الفلسطينية توثيق جديد لجرائم الاحتلال فى غزة

قيادى بمستقبل وطن: قصف الاحتلال لمدينة رفح انتهاك صارخ للقوانين الدولية

برلمانى: جرائم الاحتلال فى رفح اعتداء على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية

الأكثر قراءة

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

تفاصيل اجتماع "مدبولي" مع مدير صندوق النقد الدولي.. والحكومة تزف بشرى سارة

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال