الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب المصريين: قصف رفح انتهاك إسرائيلي صريح لبنود اتفاقية "كامب ديفيد"

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، الممارسات الإسرائيلية غير الأدمية والإجرامية وقصف الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية.

وقال “أبو العطا” في تصريحات له، إن إسرائيل تدعي دائما التزامها بالبنود الأمنية الواردة في ملاحق اتفاقية كامب ديفيد، موضحا أن أفعال وتصرفات إسرائيل المتكررة وآخرها الهجوم على رفح الفلسطينية، انتهاك واضح وصريح وعدم التزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي لرفح، يؤكد أنها لا تلتزم ببنود عدم نشر قوات عسكرية أو مدفعية ثقيلة على طول الحدود مع مصر بموجب الملاحق الأمنية، مؤكدا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لبنود اتفاقية السلام يعطي الحق لمصر وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بتعليق العمل بالاتفاقية أو الانسحاب منها.

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وأكد أن هدف إسرائيل الحقيقي والمعروف للجميع وراء انتهاكها بنود اتفاقية السلام مع مصر وشن الهجمات على قطاع غزة هو دفع سكان غزة للهجرة قسريا من أراضيهم.

ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والهجوم على مدينة رفح أثبت أن إسرائيل تتلاعب بنصوص اتفاقية السلام ما اقتضت مصالحها ذلك.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا مضنية من أجل دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني لدعم استقرار المنطقة بالكامل، موضحا أن الرئيس السيسي يبذل دورا كبيرا وداعما بشكل كامل للقضية الفلسطينية، من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للصراع، ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه بأن مصر تسعى دائمًا لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية في مواجهة محاولات النيل من الدولة وتشويه صورتها.

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