تجديد حبس متهم بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بالتجمع الأول

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع، الإثنين، تجديد حبس متهم بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالمنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق" وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بالمنوفية) "أمكن ضبطه".

بمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.