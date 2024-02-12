الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوفد: قصف رفح الفلسطينية جريمة إبادة جديدة.. وإسرائيل تتخطى كل الأعراف

حزب الوفد
حزب الوفد

أدان حزب الوفد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، المأهولة بالنازحين، في جريمة إبادة جماعية جديدة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن الهجمة البشعة على رفح تعد استمرارًا من جانب الاحتلال بضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية، في ظل الانحياز الغربي المخزي لجرائم الاحتلال ودعم قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما سيؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب على المنطقة.


وتابع البيان أن مدينة رفح الفلسطينية تعرضت لقصف الاحتلال رغم التحذيرات الدولية برفض أي استهداف أو قصف لمدينة يعيش فيها ما يقرب من مليون و400 ألف نازح فلسطيني، وهو ما يؤكد تمادى الاحتلال في ممارسة الانتهاكات والجرائم سواء التي نص عليها القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ووفقًا للمعايير الإنسانية من ارتكاب كل أصناف وأشكال الجرائم البشعة التي ترقى لجرائم إبادة جماعية.

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الوفد: إسرائيل تتخطى كل الأعراف والقوانين الدولية


وأوضح حزب الوفد أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى لحقوق الإنسان بشكل عام، الذى يحظر المساس بحياة وسلامة الأفراد خلال الحروب والنزاعات المسلحة، ويجرم ما يحدث من هجوم على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.

وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية حذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات ما تفعله قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية ضد أهالى القطاع، وحذرت من استهداف مدينة رفح، وسيظل موقف مصر ثابتًا في دعم القضية الفلسطينية والوصول إلى حل عادل وشامل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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