بعد تتويج ساحل العاج .. نهائي كأس الأمم الإفريقية تكرر للمرة التاسعة

من أصل 34 نسخة لعبت في بطولة كأس الأمم الإفريقية جمعت المباراة النهائية ما بين منتخبين سبق وأن ألتقيا في دور المجموعات 9 مرات.

ساحل العاج تحصل على اللقب الثالث

كان منتخب ساحل العاج قد تمكن من التتويج بلقبه الثالث في كأس الأمم الإفريقية بانتصاره في المباراة النهائية في النسخة المنتهية التي تولت تنظيمها دولة ساحل العاج على منتخب نيجيريا بنتيجة 2 – 1.

وكانت هذه المباراة النهائية بمثابة الثأر لساحل العاج من هزيمتها على يد نيجيريا في دور المجموعات بنتيجة هدف نظيف.

ساحل العاج والتأهل الصعب

في الوقت الذي تأهلت فيه نيجيريا إلى دور الـ16 متصدرة للمجموعة دون أن تتلقى أي هزيمة برصيد 7 نقاط صعدت ساحل العاج بصفتها أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست بـ3 نقاط فقط حصدتها من انتصار وحيد تحقق على منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الإفتتاحية، وبعده تعرضت لخسارتين في الجولتين الثانية، والثالثة أمام نيجيريا، والمفاجأة الكبرى أمام منتخب غينيا الإستوائية بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل.

ساحل العاج في الأدوار الإقصائية

وبعد الأداء الضعيف الذي ظهرت به ساحل العاج في دور المجموعات، والنتائج الهزيلة التي حققتها لدرجة أنها كانت مهددة بقوة بالخروج من دور المجموعات، وذلك عكس توقعات، وطموحات، وآمال الجمهور الحالم باللقب، فإذا بها تفاجئ الجميع في الأدوار الإقصائية، وظهرت بصورة جديدة مغايرة تماما، وكأنه منتخب آخر تحت قيادة فنية من الإيفواري إيمرس فاي الذي حل محل الفرنسي جان لويس جاسكيه الذي رحل بنهاية دور المجموعات إذ تجاوزت في دور ثمن النهائي منتخب السنغال الذي كان المرشح فوق العادة للحفاظ على لقبه الذي حصل عليه في نسخة 2021 التي استضافتها دولة الكاميرون، وفي دور الثمانية منتخب مالي، وفي دور قبل النهائي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

9 مرات المباراة النهائية بين منتخبين ألتقيا في دور المجموعات

كانت المرة الأولى التي جمعت المباراة النهائية ما بين منتخبين سبق وأن تواجها في دور المجموعات في نسخة 1968 التي قامت باستضافتها دولة إثيوبيا، وكانا جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا، وفازت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية بنتيجة هدف نظيف.

أما في دور المجموعات انهزمت جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 – 2.

والمرة الثانية كانت في نسخة 1982 التي أخذت احتضانها ليبيا، وتغلبت غانا على منتخب ليبيا بضربات ترجيحية 7 – 6 عقب نهاية المباراة النهائية على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله.

في حين في دور المجموعات تعادلا أيضا إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 1988 في دولة المغرب، وفي المباراة النهائية فازت الكاميرون على نيجيريا بنتيجة هدف دون رد.

بينما في دور المجموعات تعادلا بنتيجة إيجابية هدف لمثله.

والمرة الرابعة كانت في نسخة 1990 التي تولت تنظيمها دولة الجزائر، وتغلبت الجزائر على نيجيريا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وفي دور المجموعات فازت الجزائر أيضا بنتيجة ثقيلة 5 – 1.

والمرة الخامسة كانت في نسخة 2006 التي قامت استضافتها دولة مصر، وفي المباراة النهائية تغلبت مصر على ساحل العاج بضربات ترجيحية 4 – 2 عقب نهاية المباراة النهائية بالتعادل السلبي.

وفي دور المجموعات فازت مصر أيضا بنتيجة 3 – 1.

والمرة السادسة كانت في نسخة 2008 التي أخذت احتضانها دولة غانا، وتغلبت مصر على الكاميرون بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وفي دور المجموعات فازت مصر أيضا بنتيجة كبيرة 4 – 2.

والمرة السابعة كانت في نسخة 2013 في دولة جنوب إفريقيا، وفي المباراة النهائية تغلبت نيجيريا على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدف نظيف.

في حين في دور المجموعات تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما.

والمرة الثامنة كانت في نسخة 2019 التي تولت تمنظيمها مصر، فازت الجزائر على السنغال بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية.

وفي دور المجموعات تغلبت الجزائر أيضا بنفس النتيجة.

إذن ثأر منتخب لهزيمته على يد منتخب في دور المجموعات، ويفوز عليه في المباراة النهائية يحدث للمرة الثانية فقط.