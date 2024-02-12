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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وسائل إعلام إيفوارية تبرز تتويج "الأفيال" بكأس أمم إفريقيا 2023

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام الإيفوارية التتويج الرائع لمنتخب “الأفيال” بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، بالفوز المثير على نيجيريا في المباراة النهائية للبطولة.

وأحرز منتخب كوت ديفوار لقب كأس أمم إفريقيا 2023 للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تحقيقه انتصارا غاليا على نظيره النيجيري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت بالملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الفوز يعد بمثابة رد اعتبار للإيفواريين الذين خسروا بهدف دون رد أمام نيجيريا في مباراة دور المجموعات يوم 18 يناير.

وأشار التقرير إلى أنه بعد عامي 1992 و2015، أصبحت ساحل العاج بطلة أفريقيا للمرة الثالثة. لتصبح الدولة المنظمة السابعة التي تفوز بالكأس في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

ومن جانبه، عنون موقع (Koaci) الإيفواري: “أخيرا سيطروا.. كوت ديفوار تفوز بكأس أمم إفريقيا 2023”.

وأشار الموقع في تقريره إلى كوت ديفوار فازت باللقب الرابع والثلاثين، بعدما سيطرت على مجريات اللقاء، وبعد منافسة تستحق أن تكون فيلما.

وأضاف التقرير أنه تم تقديم الكأس من قبل الرئيس الحسن واتارا، إلى القائد ماكس آلان جراديل، الذي سبق له أن ذاق هذه المتعة عام 2015.

وعنون موقع (أبيدجان دوت نت): “كوت ديفوار تتوج بطلة لكأس أمم إفريقيا”.

ومن جانبه، عنونت صحيفة «لافوا أوريجينال» الصادرة صباح اليوم: «العائدون» على «سطح» القارة الأفريقية.. كوت ديفوار بطلا لكأس أمم إفريقيا 2023».

بينما أشادت صحيفة «لوماتان» بأداء المنتخب الإيفواري، وإصراره على تحقيق الفوز رغم تقدم منتخب نيجيريا في شوط المباراة الأول بهدف، وكتبت الصحيفة قائلة: "يالها من ضربة «مطرقة» أوصلت «الأفيال» إلى النهاية السعيدة، وأضافت تقول، إن لاعبي المدرب الوطني إيمرس فاييه نجحوا في «انتزاع ريش» النسر النيجيري الأخضر.

أما صحيفة «لوكوتيديان» التي تصدر في أبيدجان، فقالت أن "«كوماندوز» إيمرس نجحوا في «إبطال مفعول» المنتخب النيجيري. 

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