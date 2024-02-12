الفنانة نورهان تكشف تفاصيل أول عمل إخراجى لها.. وتشجيع محمد صبحى

كشفت الفنانة نورهان شعيب، تفاصيل أول عمل إخراجي لها، مؤكدة أن المسرحية كانت بالإنجليزية ودعت إليها الفنان محمد صبحي ليشاهد العرض.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفنان محمد صبحي عندما شاهد العرض انبهر بالأولاد وقال لها: "اللي يعمل بالإنجليزي يعمل بالعربي"، مؤكدة أنها تحمست جدًا لكلامه وقدمت مسرحية "أبناء ونيس".

وتابعت أن "أبناء ونيس" تربت عليها وكل الأجيال، ولكن أولادنا لا يعرفونها ولهذا قررت إعادة تقديمها وعرضها لأنها تقدم جيلًا مميزًا من الشباب.

أجزاء مسلسل أبناء ونيس

مسلسل "أبناء ونيس"، تم تقديمه على مدار 8 أجزاء، وهو مسلسل اجتماعي وحقق شهرة واسعة بكل الأجزاء.