هولندا تستأنف على قرار حظر تصدير قطع غيار مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

قدمت الحكومة الهولندية استئنافًا بعد أن قضت محكمة اليوم، بوجوب وقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.

وحسب بيان حكومي قرر وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي "جيفري فان ليوين" استئناف القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في لاهاي.

وأضاف: "من وجهة نظر الحكومة، فإن توزيع أجزاء أمريكية من طراز F-35 ليس غير قانوني".

وقال البيان إن الحكومة تعتقد أن الأمر متروك للدولة لتحديد سياستها الخارجية، حيث إن الحكومة تستأنف أمام محكمة النقض لأنها تعتقد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ هذا الأمر في الاعتبار بشكل كافٍ".