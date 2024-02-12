اتحاد المستثمرين: قرارات الرئيس ومفاوضات "النقد الدولي" دعمت أداء الاقتصاد

قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أدت إلى حالة رضا عن أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

أهمية التطورات الاخيرة ةاثرها الايجابي للاقتصاد المصري

وأضافت أن أهمية التطورات الأخيرة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري تعكس مدى التحول الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وأزمة الدولار.

وأوضحت عبير عصام أن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، تثبت نجاحها في حماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء.

وأشارت إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد وجود تقدم كبير في المباحثات حول برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.

وأكدت أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط، وكذلك قدرته على تخطي الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.

وأشارت إلى أن نجاح الحكومة في الحصول على حزمة تمويل كبيرة من صندوق النقد الدولي يضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار، مما يسهم في السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته. كما يثبت ذلك قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية والتزامها بوجود سعر مرن للعملة الأجنبية.

وأكدت أن القطاع الخاص له دور وطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، كما أن على التجار الالتزام بالدور الوطني والأخلاقي في مراعاة معاناة المواطنين من قسوة الظروف المعيشية بسبب بيع السلع والمنتجات بأسعار أضعاف قيمتها أحيانًا أو احتكارها.