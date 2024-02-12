تركى آل الشيخ: مستعدون لتقديم كل أوجه التعاون مع "الثقافة"

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه سيتم التعاون مع وزارة الثقافة المصرية في العديد من الفعاليات الفنية، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم كل أشكال التعاون مع الثقافة المصرية.

وقدم "آل الشيخ" طرحًا للتعاون مع الوزارة في 5 محاور بداية برعاية فرق الأوبرا وإقامة حفل سعودي على أرض مصر، ورد عليه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعمل مسلسل مصري سعودي، وحفل في مدينة العلمين بتعاون بين البلدين، ومن المقرر إقامته في عيد الفطر.

وأضاف أنه سيتم عمل من 15 إلى 20 مسرحية لفنانين مصريين خلال كل موسم من مواسم الرياض، مؤكدًا أنه سيتم عمل ليالي للسعودية في الأوبرا، كما ستتم إقامة ليالي الأوبرا لفرق مصرية في السعودية، وتنظيم العديد من الحفلات المختلفة بين البلدين من أجل التعاون المثمر، ورحبت وزيرة الثقافة بكل ما تحدث عنه تركي آل الشيخ من أوجه التعاون المثمر بين البلدين.

ووصل المستشار تركي آل الشيخ إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكان في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».

المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة

المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة

المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة

المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة

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