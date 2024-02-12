مصرع شاب سقط من "التاسع" في السلام

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع من أحد عقارات منطقة أهالينا في مدينة السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى السلام.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا يفيد العثور على جثة شاب سقط من الطابق التاسع بدائرة قسم أول السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.