الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 بالاختناق فى حريق مصنع بالتجمع

حريق
حريق

 أصيب 3 أشخاص بالاختناق، إثر حريق نشب في داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق داخل المنطقة الصناعية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وعلى الفورتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

 انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق

وكان قد انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع نشوب حريق بـمصنع بلاستيك بمنطقة التجمع الخامس، وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق داخل المنطقة الصناعية في منطقة التجمع الخامس، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة على الحريق.

 

حريق مصنع بلاستيك المنطقة الصناعية التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة

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انتداب المعمل الجنائي في حريق مصنع بالتجمع الخامس

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