تعليم الجيزة: تحليل نتيجة الترم الأول لصفوف النقل من رابعة ابتدائى حتى ثانية ثانوى

قالت مديرية التربية والتعليم في الجيزة إنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بزيارة مدارس (المعرفة الرسمية لغات، كفرة نصار، الشهيد محمد السيد أحمد) التابعة لإدارة الهرم التعليمية، في اليوم الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024.



اقرأ أيضا

وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

كما كلف مديري العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

كما شدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني وتنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس، ونبه على مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني (للشهادة الإعدادية)، والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح.

كما أكد سلومة الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم دراسي ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة، وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء في حالة حدوث أي كوارث طبيعية ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وأكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصًا على سلامة وصحة الطلاب. كما أشار إلى ضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية.